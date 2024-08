Le groupe Artes partenaire de la 58e édition du Festival international de Hammamet

Le groupe Artes, concessionnaire des marques Renault et Dacia en Tunisie, vient de confirmer encore une fois son engagement en faveur de la culture et de l’art, en établissant un partenariat important avec le Festival international de Hammamet (FIH).

Fidèle à ses fondamentaux d’entreprise citoyenne, qui fournit le soutien nécessaire aux événements culturels afin de garantir la meilleure qualité d’organisation, le groupe Artes est donc le partenaire officiel de la 58e édition du Festival international de Hammamet.

Une édition de haute voltige alliant la qualité, le goût, le raffinement, le plaisir et l’enracinement patrimonial dans le cadre d’un festival qui a habitué le public aux grands rendez-vous musicaux et théâtraux.

L’association entre le FIH et le groupe Artes est donc savoureuse avec les ingrédients de qualité qui sont le raffinement, la mélomanie, la douceur, l’ingéniosité, l’enracinement patrimonial, l’attractivité et l’authenticité qui qualifient la marque au losange et les pièces théâtrales ou plateaux musicaux que cette édition 2024 exceptionnelle est en train de présenter sur tous les plans.