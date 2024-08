Porsche Panamera : lancement des versions Turbo S E-Hybrid et GTS

Imprimer

La Porsche Panamera a redéfini le segment des berlines de luxe en combinant de manière unique confort de conduite et performances d’une voiture de sport Porsche. Aujourd’hui, deux variantes particulièrement puissantes et sportives rejoignent la gamme. La Panamera GTS, une berline de sport dynamique, met l’accent sur une expérience de conduite émotionnelle. Au sommet de la gamme, la Panamera Turbo S E-Hybrid s’affiche comme le modèle le plus puissant, le plus rapide et le plus luxueux de la famille. Ce modèle haut de gamme détient désormais le record officiel des voitures à moteur à combustion et des berlines de luxe hybrides les plus rapides sur la Nordschleife du Nürburgring.

Les deux modèles sont propulsés par le moteur V8 biturbo de 4,0 litres, déjà présent dans la Panamera Turbo E-Hybrid et désormais perfectionné. Ce moteur puissant est conçu pour satisfaire aux strictes exigences de la future norme d’émissions Euro 7. Le passage d’un turbocompresseur twin-scroll à un turbocompresseur single-scroll réduit la phase de préchauffage des convertisseurs catalytiques. La température des gaz d’échappement, atteignant jusqu’à 1000°C, et la combustion plus propre qui en résulte, ainsi que l’augmentation de la pression de pointe moyenne à 140 bar dans les chambres de combustion, améliorent l’efficacité du groupe motopropulseur, particulièrement en conditions dynamiques. La boîte Porsche à double embrayage (PDK) à huit rapports a été entièrement repensée. Avec des surfaces de transmission optimisées et une capacité de charge thermique accrue, elle est capable de gérer le couple énorme de la Panamera Turbo S E-Hybrid.

Chez Porsche, la désignation « Turbo » représente traditionnellement le summum de la performance parmi les modèles principalement destinés à la route. Ce logo est également synonyme de leadership technologique dans son segment. La combinaison de moteurs à combustion très efficaces et d’un groupe motopropulseur électrique permet d’obtenir une conduite particulièrement puissante et des performances exceptionnelles.

La nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid est la Panamera la plus puissante produite en série à ce jour. Son moteur V8 biturbo développe une puissance de 441 kW (600 ch), tandis que le moteur électrique entièrement intégré au carter et au circuit de refroidissement de la boîte PDK fournit 140 kW (190 ch). Par rapport à son prédécesseur, la puissance totale du système a été augmentée de 75 kW (102 ch) pour atteindre 575 kW (782 ch), et le couple systémique a augmenté de 150 Nm pour atteindre 1.000 Nm. La Panamera Turbo S E-Hybrid accélère de zéro à cent km/h en 2,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 325 km/h, soit une amélioration de 25 km/h et de 0,5 seconde par rapport au modèle précédent.

Simultanément, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid se distingue par son efficacité en conduite. Par rapport à la génération précédente, son groupe motopropulseur hybride offre une plus grande autonomie électrique, une recharge plus rapide, et un comportement plus réactif et plus agile. Avec une capacité de 25,9 kWh (bruts), la batterie haute tension stocke 45% d’énergie de plus que la batterie précédente, permettant ainsi une autonomie électrique pouvant atteindre 88 km (WLTP EAER City). Avec une puissance de récupération portée à 88 kW, la Panamera Turbo S E-Hybrid est plus efficace que jamais en mode entièrement électrique. De plus, grâce à un chargeur CA embarqué de 11 kW, la batterie peut être rechargée de zéro à 100% en environ deux heures et 39 minutes, à partir d’une source d’énergie compatible.

Porsche souligne le rôle des modèles Turbo comme les plus performants de leur gamme avec des éléments distinctifs tels qu’un pare-chocs arrière et une face avant uniques dans la couleur extérieure du véhicule. À l’arrière, les sorties d’échappement chromées en Dark Bronze complètent ce look exclusif. L’équipement de série de la Turbo S E-Hybrid inclut également le système de freinage Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) avec des étriers de frein jaunes. L’Acid Green, teinte typique des versions E-Hybrid, est également disponible.

La teinte Turbonite, un élégant gris métallisé, est exclusivement réservé aux modèles Turbo. La Panamera Turbo S E-Hybrid arbore cette couleur sur ses airblades avant, une bande de son pare-chocs arrière, ainsi que sur les jantes forgées Panamera Turbo S de 21 pouces à écrou central. Porsche applique également le Turbonite à l’intérieur, notamment sur les baguettes de finition et les ceintures, les commandes de la console centrale et le volant. Les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord et les tapis de sol sont agrémentés de surpiqûres contrastantes en Turbonite. Le ciel de toit est intégralement revêtu de Race-Tex, un tissu à l’aspect daim.

Avant même son lancement, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid a établi un record impressionnant. Le pilote d’essai de Porsche, Lars Kern (36 ans), a parcouru la Nordschleife du Nürburgring (20,832 kilomètres) en 7:24,172 minutes. Ce temps remarquable a permis à Porsche de décrocher le record de la berline à moteur thermique et hybride la plus rapide de sa catégorie, dans le classement officiel de la Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. La nouvelle Panamera a battu le record précédent dans cette catégorie de voitures de 3,62 secondes. L’exploit a été réalisé par Lars Kern le 12 juillet 2024. Pour des raisons de sécurité, la Panamera auteur de ce record était équipée d’un siège baquet et d’un arceau de sécurité. Outre ces équipements, elle correspondait à la version de série.

Lars Kern avait déjà établi des records de catégorie sur la Nordschleife en 2016 et 2020 avec la Panamera, notamment avec la Panamera Turbo S plus récemment. Ce nouveau temps record, encore plus rapide de la Panamera Turbo S E-Hybrid témoigne de l’évolution continue de cette voiture de sport à quatre portes. Avec un chrono de 7:24.172, Lars Kern a amélioré son propre record de 2020 de 5,64 secondes.

Avec ce nouveau record de catégorie, la nouvelle Panamera a clairement démontré ses capacités. Les performances de la voiture sont largement attribuables au nouveau Carbon Aerokit et aux pneus UHP spécialement développés par Michelin. Disponible pour les modèles Panamera Turbo et Turbo S E-Hybrid, l’Aerokit comprend des airblades, des jupes latérales et un diffuseur arrière en carbone qui optimisent l’équilibre aérodynamique pour la conduite sur circuit. Le déflecteur avant élimine complètement la portance sur l’essieu avant, tandis que le flap Gurney de l’aileron arrière adaptatif à quatre voies génère un effet net de déportance.

À une vitesse de 200 km/h, ce kit aérodynamique améliore la déportance de 60 kilogrammes, permettant ainsi d’atteindre des vitesses plus élevées dans les virages serrés. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, marqués N0, renforcent encore la motricité de la voiture. Spécialement dimensionnés en 275/35 ZR 21 à l’avant et 325/30 ZR 21 à l’arrière pour la Panamera, ces pneus sont conçus pour les situations de conduite dynamique.

Porsche a équipé de série le modèle haut de gamme de la série Panamera avec la suspension Porsche Active Ride. Ce châssis innovant est spécifiquement conçu pour être utilisé avec un système haute tension à 400 V, ce qui le rend techniquement compatible avec les modèles Panamera équipés d’un système de propulsion hybride uniquement. Chaque amortisseur est équipé d’une pompe hydraulique électrique capable de générer activement des forces dans les directions de détente et de compression. Grâce à cette technologie, la suspension compense quasiment tous les mouvements de la carrosserie, maintenant ainsi la voiture à l’horizontale lors des manœuvres de conduite dynamique. Cette technologie permet des fonctionnalités innovantes comme la surcompensation des mouvements de tangage et de roulis, tout en ajustant la répartition de la charge sur les roues pour optimiser la traction en fonction des conditions d’adhérence. La Panamera Turbo S E-Hybrid est également équipée d’une gamme complète de systèmes de contrôle du dynamisme de conduite, de roues arrière directrices, du système de freinage Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) avec des disques de frein de 440 millimètres à l’avant et de 380 millimètres à l’arrière, ainsi que d’un système audio Bose®.

GTS, pour Gran Turismo Sport, représente l’essence même de la sportivité et du plaisir de conduite maximal chez Porsche. Les véhicules arborant cette désignation allient performance élevée et grande praticité au quotidien. En cohérence avec cette philosophie, la Panamera GTS se distingue par un châssis réglé pour des performances optimales, un pack SportDesign exclusif et un intérieur sportif de haute qualité. Elle s’avère une version particulièrement directe et agile de la berline sportive haut de gamme. Le moteur V8 biturbo puissant et entièrement amélioré joue un rôle central dans l’expérience de conduite intense dans la Panamera GTS. Il offre un déploiement de puissance linéaire qui est clairement perceptible même à des régimes supérieurs à 6.000 tr/min.

Le moteur délivre 368 kW (500 ch), soit 20 ch de plus que son prédécesseur. Il en résulte des performances et une dynamique de conduite améliorées ainsi qu’une efficacité accrue. Cette voiture de sport à quatre portes accélère de zéro à cent km/h en 3,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 302 km/h. Le système d’échappement sport de série de la Panamera GTS a été spécialement conçu pour produire un son puissant et générateur d’émotions, renforçant ainsi l’expérience de conduite dynamique et immersive.

Porsche a accordé à la suspension pneumatique à deux chambres et à deux soupapes de série avec PASM de la Panamera GTS un réglage particulièrement sportif. La caisse abaissée de 10 millimètres et les barres antiroulis renforcées offrent une expérience de conduite nettement plus directe, avec un tarage de base des ressorts plus faible. Le blocage du différentiel PTV Plus à commande électronique assure une répartition optimale du couple entre les roues. Ces ajustements combinés garantissent une plus grande stabilité de la caisse et réduisent le tangage et le roulis sur toute la plage de vitesse. Cependant, cette dynamique accrue ne nuit pas au confort.

Comme pour tous les modèles de la gamme GTS, la Panamera GTS se distingue par son design sportif distinctif. Elle arbore des monogrammes GTS noirs sur les flancs et l’arrière de la voiture, ainsi qu’une partie avant unique. Les phares et feux arrière matriciels LED HD teintés dans la masse, associés à des étriers de frein rouges, accentuent son caractère unique. Le pack Sport de série comprend également des éléments de finition de la carrosserie en noir mat satiné, comme les jupes latérales, les inserts dans la zone avant, les baguettes des vitres latérales et le pare-chocs arrière. Les sorties du système d’échappement sport restent en Dark Bronze pour créer un contraste exaltant. Enfin, les jantes Turbo S de 21 pouces à écrou central, de couleur Anthracite Grey, ajoutent une touche finale spéciale à l’ensemble.

Dans l’habitacle, Porsche utilise abondamment le Race-Tex, un matériau semblable au daim. Il recouvre le ciel de toit, les accoudoirs, les panneaux de porte, ainsi que les panneaux centraux des sièges sport adaptatifs réglables en 18 directions. Pour la Panamera GTS, Porsche propose également deux packs intérieurs spécifiques, en Carmine Red ou en Slate Grey Neo. Les surpiqûres décoratives et les ceintures sont assorties à la couleur du pack sélectionné. Un pack intérieur en Carbon mat est également disponible. L’équipement de série de la Panamera GTS comprend un système audio Bose® et le pack Sport Chrono, qui inclut un chronomètre et la fonction push-to-pass.

La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et la Panamera GTS sont désormais disponibles à la commande. Les deux modèles bénéficient des nombreuses nouveautés de la troisième génération de la Panamera, notamment du concept d’affichage et de commande à bord Porsche Driver Experience et de l'éclairage à LED matriciel haute résolution (HD Matrix LED), à portée étendue.

D’après communiqué