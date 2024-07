Bouasker : tous les candidats potentiels sont égaux devant l’Isie et devant la loi électorale

Imprimer

« Tout le monde (faisant référence aux candidats potentiels à la présidentielle, ndlr) est égal devant l'Instance supérieure indépendante pour les Élections (Isie) et devant la loi électorale. Le contrôle commencera dès le lancement de la campagne électorale dans tous les aspects qui affectent ses principes », a indiqué, samedi 20 juillet 2024, dans une déclaration aux médias, le président de l'Instance supérieure indépendante pour les Élections Farouk Bouasker.

Et d’ajouter qu’« actuellement, on ne peut pas parler légalement et en pratique de candidats à l'élection présidentielle, mais plutôt de personnes qui recueillent des parrainages et veulent se présenter. De ce fait, leur campagne sur leurs pages ou à travers les médias, d'un point de vue juridique, ne compte pas pour nous ».

La déclaration de Farouk Bouasker intervient en réponse à une question à propos de l’annonce de la veille du chef de l’État de sa candidature à la présidentielle lors d’une activité présidentielle et si celle-ci ne représentait pas une violation des principes de neutralité de l'administration.

Et de préciser qu’actuellement l’instance surveille des questions particulières comme la publicité politique ou la publication de sondage d’opinions, et que les questions des dépenses électorales et de neutralité de l'administration seront surveillées après le démarrage de la campagne électorale.

Le responsable a rappelé que l’acceptation des dossiers de candidatures démarre le 29 juillet courant et qu’à partir du 6 au 10 août, on pourra parler de candidats initialement acceptés.

M. Bouasker a, en outre, spécifié qu’aucune violation n’a été enregistrée, jusqu’à cette heure.

I.N.