L’émission politique de Khouloud Mabrouk cesse sa diffusion sur IFM

L’émission 90 minutes diffusée tous les jours entre 12h et 12h30 sur IFM cessera cette semaine. La dernière est prévue pour demain vendredi 7 juin. Cette émission, qu’anime Khouloud Mabrouk est une des meilleures émissions politiques du paysage audiovisuel tunisien. Elle est devenue l’une des rares à oser critiquer le régime et épingler ses contradictions.

Officiellement, il s’agit d’un départ en vacances, mais la véritable raison est que la radio ne peut plus se permettre une telle indépendance éditoriale en ces temps troubles. Trois membres d’IFM sont actuellement en prison, à savoir l’animateur Borhen Bssais et les chroniqueurs Sonia Dahmani et Mourad Zeghidi. Khouloud Mabrouk elle-même a une instruction judiciaire en cours et tout ce beau monde est poursuivi pour des faits liés directement à l’exercice de leur travail journalistique.

Ce n’est pas fini, le directeur de la radio et son rédacteur en chef ont été convoqués dernièrement devant des brigades judicaires.

Consciente des risques, la direction préfère, a priori, mettre de l’eau dans son vin. Après la matinale qui ne ressemble plus à ce qu’elle était du temps de Borhen Bssais, c’est au tour maintenant de l’émission de midi de rentrer dans les rangs.

R.B.H