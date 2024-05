Pour la énième fois, les boulangers appellent l’État au décaissement de leurs dus

Les boulangers affiliés à la Chambre nationale des boulangers ont appelé, mercredi 15 mai 2024, les ministères concernés à accélérer le décaissement des dus impayés aux propriétaires de boulangeries cumulés depuis février 2023 et de payer les mois restants de l'année 2024 dans les délais.

Ils ont également appelé à la restructuration du secteur et souligné que le secteur traverse une crise sans précédent et fait face à des difficultés financières majeures conduisant à l'incapacité des propriétaires de boulangeries à assurer leur travail étant incapables d'honorer leurs engagements.

Les boulangers ont dit attendre les résultats de la réunion de négociation qui se tient ce soir entre les représentants de la Chambre et le ministère du Commerce, espérant des solutions urgentes pour surmonter les tensions et éviter toute escalade.

On ne compte plus les appels lancés par les boulangers à l'État pour qu'il leur verse les compensations. La somme due s’élève à plusieurs dizaines de millions de dinars. Rien que le mois dernier, la chambre a fait savoir que le gouvernement a justifié le non-versement de l’argent en question à cause d’un problème de liquidité.

M.B.Z