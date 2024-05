Il faut imaginer Sisyphe heureux

Par Ithar Elheni

La récente déferlante d'arrestations et d'intimidations qui a balayé notre pays ces derniers jours, semble avoir réussi à semer la terreur parmi certains, à réduire au silence les voix dissidentes et à décourager bien des esprits.

Avocats, journalistes, activistes, personne n’est à l’abri. Il est donc légitime de se demander : Où va ce pays?

La terreur..

Dans un accès de folie, le régime autoritaire et putschiste n'admet désormais plus aucune opposition à sa "politique" complotiste et populiste. Ce bulldozer mis en marche depuis quelques années semble, comme tout corps en chute libre à la fin de sa trajectoire, atteindre l’apogée de sa vitesse avec une fréquence d’arrestations sans précédent. Certains pourraient penser à tort que le moment de se rétracter est venu, sauf que, bien au contraire, il faut demeurer inébranlable. Et pour cause, si la libre expression a ce pouvoir de perturber autant les despotes, c'est une confirmation supplémentaire de sa capacité à défier et à déstabiliser les fondements même de leur autorité tyrannique.

Malgré les intimidations, les journalistes en premier lieu, ne doivent en aucun cas fléchir. La noblesse de leur profession et de leur mission réside dans leur capacité à s'exprimer librement et à défier tous les obstacles d’où qu’ils viennent pour révéler la vérité. Aujourd'hui, et plus que jamais, les plateaux de télévision et de radio ont le devoir de s'engager dans des débats politiques et de dénoncer ouvertement la censure, la violation des droits fondamentaux et les décrets liberticides. C'est le moment de prendre la parole, sinon de se taire à jamais...

Ce peuple vaut-il la peine de se battre ?

Tous les peuples, quelle que soit leur culture ou leur degré de conscience valent la peine de se battre pour leurs droits et libertés. Il n’a jamais été du ressort de monsieur tout le monde de militer pour des changements d'envergure. Depuis toujours, ce défi a été mené par une minorité dénommée élite. Bien que le terme "élite" soit considéré par certains comme inadapté en raison de son caractère distinctif, il est utilisé ici pour désigner ceux qui, penseurs et activistes, parviennent à influencer les civilisations.

Le peuple tunisien a été longtemps sous le joug d'un régime oppressif, et comme tout individu affecté par le syndrome de Stockholm, une partie de ce peuple trouve difficilement du réconfort en dehors d'un régime tyrannique et despotique. Bien que les rares individus qui résistent encore et s'opposent à cette dérive autoritaire ne bénéficient pas d'une immense popularité auprès de leurs concitoyens, l'Histoire retiendra leurs noms et témoignera de leur honneur. C'est un honneur et une fierté que leurs enfants hériteront, tandis que d'autres hériteront déshonneur et avilissement. Bien que l’équation semble être déséquilibrée, avec les concessions consenties par certaines personnes et leurs familles, il est nécessaire d'agir par amour pour la patrie, par amour pour la liberté ou encore par mépris pour la servilité…