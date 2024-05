"Heyla leblad" devient une source d’inspiration

Imprimer

“Fabuleux, le pays”, [ndlr: en arabe heyla leblad], cette réplique de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani l’ayant conduite en prison est devenue virale sur les réseaux et même une source d’inspiration pour certains artistes.

C’est le cas de l’artiste photographe, Wassim Guiza, qui a posté, mardi 14 mai 2014, une série de photos artistiques marquées par cette réplique.

Des photographies prises dans les rues et les quartiers tunisiens, illustrent le quotidien et le vécu des citoyens tout en symbolisant l’état délabré de multiples secteurs, comme le transport, la culture, les médias. Certains clichés représentent d’autres phénomènes comme la migration irrégulière, la pauvreté ou encore la situation politique et l’état des libertés.

L’artiste photographe illustre, à travers ses clichés, la beauté de la Tunisie, malgré les crises et la misère. Avec, en rappel, la réplique ayant servi de chef d’inculpation de l’avocate Sonia Dahmani. L’artiste exprime le fond de la pensée de plusieurs Tunisiens.

S.H

*Crédit photo: Wassim Guiza