L’Union européenne sollicite des éclaircissements sur les arrestations en Tunisie

L’Union européenne a réagi aux dernières arrestations dans le camp d’avocats, de journalistes et de représentants de la société civile, demandant aux autorités tunisiennes « des éclaircissements sur les raisons de ces arrestations ».

Dans un communiqué émis ce mardi 14 mai 2024, l’Union européenne affirme « suivre avec inquiétude les récents développements en Tunisie, notamment les arrestations concomitantes de plusieurs figures de la société civile, de journalistes et d’acteurs politiques ».

L’UE note que « les associations de la société civile et les médias jouent un rôle fondamental dans toutes les démocraties en participant directement au développement économique et social du pays. Les libertés d’expression et d’association, au même titre que l’indépendance de la justice, sont garanties par la Constitution tunisienne et constituent le socle de notre partenariat ».

Elle ajoute dans son communiqué que « la Tunisie s’est distinguée par le dynamisme de sa société civile et l’Union européenne continuera à travailler conjointement avec les associations afin de soutenir leurs activités dans le respect du cadre juridique en place ».

L’UE mentionne par ailleurs que « des éclaircissements sur les raisons de ces arrestations ont été demandés localement par la Délégation de l'UE aux autorités tunisiennes ».





Lundi 13 mai, les forces de l’ordre ont pris d’assaut une nouvelle fois la Maison de l’avocat, pour arrêter l’avocat Mehdi Zagrouba. C’est la deuxième fois en moins de 72 heures que des policiers prennent d’assaut la Maison de l’avocat, des faits sans précédent dans l’histoire de la Tunisie. Samedi 11 mai, c’était pour arrêter l’avocate Sonia Dahmani contre laquelle un mandat de dépôt a été émis.

Lors de ce samedi très mouvementé, les journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bsaiss ont, eux aussi, été arrêtés. Ils sont actuellement en détention.





R.B.H