À cause de la réduction des importations, le déficit commercial s’est allégé de 23,5% en avril 2024

Imprimer

Le déficit de la balance commerciale s’est allégé de 23,50% les quatre premiers mois de 2024. Il s’est établi à -4.772 millions de dinars (MD) jusqu’à fin avril 2024 contre -6.238,2 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en hausse de 5,2 points passant de 76,5% à 81,7%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

Selon les chiffres communiqués, les exportations ont augmenté de 4,8% (contre +7% en avril 2023) alors que les importations ont baissé de 1,8% (contre une hausse de +3,7% en avril 2023).

Ainsi, les importations mais aussi les exportations ont été bridées par la politique de l’État en se référant à ces chiffres en particulier à cause des restrictions à l’importation et l’instauration d’un contrôle au préalable : des restrictions qui n’ont pas touché que les produits de consommations car plusieurs produits sont manquants sur le marché tunisien, mais aussi les outils de production en matières premières et en produits semi-finis. Ceci explique le fait que la balance commerciale se porte de mieux en mieux.

L’augmentation observée au niveau des exportations concerne essentiellement les exportations du secteur des industries agro-alimentaires qui ont augmenté de +56,4% à la suite de la hausse de nos ventes en huile d'olive (2.450,2 MD contre 1.167,7 MD) ainsi que les exportations du secteur de l’énergie de +17,8% et du secteur des industries mécaniques et électriques de +3%. En revanche les exportations du secteur de mines, phosphates et dérivés ont baissé de -26,3% et celles des textiles, habillement et cuirs de -11%.

Le repli observé au niveau des importations provient, quant à lui, d’une part de la baisse observée au niveau des importations des matières premières et demi-produits (-9%) qui représentent 33% du total des importations et d’autre part de la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (+10,8%), accompagnée d’une stabilité au niveau des biens d’équipement (+0,2%) et des biens de consommation (+0,04%).

Notons que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à -745,6 MD au mois d’avril 2024.

I.N.