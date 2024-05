Hatem Mziou : nous appelons le président de la République à intervenir !

Le président de l'Ordre des avocats, Hatem Mziou, a indiqué, mardi 14 mai 2024, que l’avocatie tunisienne refuse d’être instrumentalisée dans des conflits politiques et ne tombera pas dans le piège de l’escalade.

« Ce qui s’est passé à la Maison de l’avocat est inacceptable, quel message veut-on nous adresser ? (…) nous n’avons jamais dit que nous étions contre l’État. Bien au contraire, nous sommes avec un État qui respecte la loi et les institutions et nous appelons à une justice équitable et indépendante. Personne n’est au-dessus de la loi certes, mais personne n’est non plus en dessous de la loi » a déclaré Hatem Mziou lors de la conférence de presse qui a suivi l’arrestation musclée de Mehdi Zagrouba et le saccage de la Maison de l’avocat.

« Nous n’irons pas vers l’escalade ou l’instrumentalisation politique, jamais nous ne laisserons faire car nous avons foi en l’État et l’avocatie tunisienne a toujours été et sera toujours indépendante. Il s’agit d’un tournant historique et nos décisions seront à la hauteur du moment (…) nous appelons à la raison, au président de la République, nous n’avons aucun problème avec personne, au contraire vous m’avez assuré de votre respect lors de notre entrevue et nous vous appelons à intervenir d’urgence (…) chaque personne qui a commis une violation de la loi doit en assumer la responsabilité devant une justice indépendante, sans usage de la force et dans le respect des droits et des libertés (…) nous allons défendre nos confrères et tous les journalistes et les syndicalistes qui ont le droit de bénéficier d’une justice équitable et de leur droit à la défense » a-t-il conclu.

Les forces de l’ordre ont pris d’assaut une nouvelle fois la Maison de l’avocat, lundi 13 mai 2024, pour arrêter l’avocat Mehdi Zagrouba. Ils ont saccagé les lieux et agressé le concerné par la descente, mais aussi certains avocats présents sur place.

Selon les témoignages de plusieurs avocats présents, une dizaine d’hommes se sont introduits dans la salle où se trouvait Mehdi Zagrouba en compagnie de l’ancien bâtonnier Chawki Tabib et des avocates Kalthoum Kennou et Islem Hamza.

C’est la deuxième fois en moins de 48 heures que des policiers prennent d’assaut la Maison de l’avocat, des faits sans précédent dans l’histoire de la Tunisie. Le jour précédant c’était pour arrêter l’avocate Sonia Dahmani.

M.B.Z