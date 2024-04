Mohamed Boughalleb convoqué à nouveau à l’Aouina, un seul avocat autorisé à l'assister

Le journaliste Mohamed Boughalleb a été convoqué à nouveau dans la matinée de jeudi 28 mars 2024 par la cinquième brigade centrale de la Garde nationale à l’Aouina. C’est ce qu’a annoncé son avocat et membre de son comité de défense Nafaâ Laribi.

Me Laribi a précisé que son client était toujours privé de son comité de défense et qu’un seul avocat était autorisé à l’assister sur décision du parquet.

Cette mesure remonte, rappelons-le, à lundi. Alors, une nouvelle affaire a été instruite contre le journaliste en garde à vue depuis le 22 mars 2024.

M. Boughalleb a été emmené pour être interrogé par la cinquième brigade centrale de la Garde nationale dans le cadre d’un second dossier et son comité de défense a été interdit d’assister à l’audition, les autorités n’ayant autorisé qu’un seul avocat, bien que cela soit une violation des procédures.

Mohamed Boughalleb a été arrêté vendredi suite à une plainte déposée par une fonctionnaire. La plaignante accuse le journaliste d'avoir utilisé sa page Facebook personnelle et une émission de télévision afin de l'insulter et de porter atteinte à son image et à sa réputation.

Les détails de la seconde affaire n’ont pas encore été révélés.

N.J