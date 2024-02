Nomination de mandataires judiciaires pour Telnet Holding et Telnet Incorporated

Mokded Zoghlami et Faouzi ben Salem viennent d’être nommés récemment par le Tribunal de première instance de Tunis mandataires judiciaires des sociétés Telnet Holding et Telnet Incorporated. C'est ce qu'a confirmé, jeudi 8 février 2024, une source bien informée à Business News.

En effet, la justice tunisienne a décidé de geler les avoirs des deux sociétés car elles sont dirigées par l’homme d’affaires Mohamed Frikha, qui est suspecté d’avoir bénéficié gratuitement du kérosène pour les besoins de sa compagnie aérienne Syphax Airlines et impliqué dans la même affaire que l’ancien ministre du Transport et président du Conseil de la Choura, Abdelkarim Harouni. Il a été arrêté, le 12 septembre 2023.

Le hic s’est que tout d’abord la société impliquée dans cette affaire de corruption est Syphax Airlines et non pas Telnet Holding. Pire, Mohamed Frikha n’est pas l’actionnaire majoritaire du moins de Telnet Holding. Selon les données de la société publiées sur la Bourse de Tunis et mises à jour à l’issue de son assemblée générale du 25 mai 2023, il ne l'est pas, Hikma Participations détenant 41,97 % des actions.

Donc, le gel des avoirs semble ne pas être justifié. Un précédent qui pourrait créer un vent de panique dans la bourse de Tunis, vu l’ensemble des personnes qui sont suspectées d’être impliquées dans des affaires de corruption en cours et qui détiennent ou dirigent des entreprises cotées en Bourse.

Rappelons que Telnet Holding avait annoncé que le conseil d’administration a décidé la nomination de Slim Kallel au poste de directeur général de la société.

Donc, la décision judiciaire de nommer des mandataires judiciaires intervient après la nomination d’un nouveau DG à la société, ce qui la rend d’autant moins compréhensible.

Autre chose importante, on a appris, mercredi 7 février 2024, que l’état de santé de Mohamed Frikha s’est considérablement dégradé. Il aurait été victime de plusieurs crises cardiaques et aurait été transporté plus de cinq fois vers des établissements hospitaliers.

L’homme avait été opéré, à plusieurs reprises, du cœur, et devait théoriquement subir une autre opération, mais il avait été arrêté, entre temps.

I.N.