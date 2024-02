Ouverture d’une information judiciaire contre un chef de service à la SNCPA

Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a indiqué dans un communiqué publié, mercredi 7 février 2024, qu’il avait autorisé la direction sectorielle des investigations de la garde nationale de l’Aouina à ouvrir une information judiciaire contre un chef de service de la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA), pour suspicion de falsification de diplôme.

Le ministère public a ajouté qu'après le début des investigations et l'audition du suspect conformément aux procédures légales, il a été décidé de le maintenir en détention pendant 48 heures à compter du mardi 6 février 2024 pour falsification et détention et utilisation d'un document falsifié, tout en poursuivant les enquêtes, précisant que le détenu fait l'objet de poursuites pour d'autres crimes.

Il convient de noter que le secrétaire général de l’Union régionale de Kasserine (UGTT), et chef du service à la SNCPA, Sanki Assoudi, a été arrêté dans l’après-midi du mardi 6 février 2024. Le bureau exécutif de l’Union régionale de Kasserine a considéré que « l’enlèvement » de Sanki Assoudi, et l’arrestation des responsables syndicaux, a pour objectif de « perturber l’action syndicale et cible directement l’UGTT ». Le bureau de Kasserine a d'ailleurs expliqué que Sanki Assoudi a été enlevé par des personnes inconnues, qui ont refusé de dévoiler leur identité, et conduit à une destination inconnue alors qu'il quittait le siège du bureau régional pour se rendre à son domicile.

S.H