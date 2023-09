Djerba, Unesco, Kaïs Saïed, UE… Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 septembre 2023 :

Djerba officiellement inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Lors de sa 45ème session se déroulant à Riyadh en Arabie saoudite, le Comité du patrimoine mondial relevant de l'Unesco a validé le dossier de Djerba. Ainsi et à partir du 18 septembre 2023, date à laquelle la décision a été prise, Djerba intègre officiellement la liste des patrimoines mondiaux de l'Unesco. Pour rappel, le dossier comporte une liste de plusieurs sites et monuments : 31 sites reflétant un caractère architectural et urbain exceptionnel.

Kaïs Saïed : il n’y a pas de ligne éditoriale !

Le président de la République s’est réuni, lundi 18 septembre 2023, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki et la ministre de la Justice Leila Jaffel, indique une vidéo publiée par Carthage ce soir. « Nous sommes réunis aujourd’hui pour aborder un sujet occulté par les médias supposés être nationaux. Ces médias parlent chaque jour de crises, qui peuvent être réelles comme elles peuvent être le fruit de l’imagination, pour envenimer davantage la situation dans le pays. Le Journal de 20h diffusé hier sur la chaîne nationale, a commencé par évoquer la hausse des prix de la rentrée scolaire. Ils ont parlé par la suite des jardins d’enfants, puis de quelques bulletins internationaux, pour finir avec la météo ».

Kaïs Saïed : il va falloir examiner tous les recrutements effectués depuis 2011

Le président de la République a tenu, lundi 18 septembre 2023, une réunion ministérielle restreinte, en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, du ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, de la ministre de la Justice, Leila Jaffel, du ministre des Domaines de l’État Mohamed Rekik et de la ministre des Finances, Sihem Nemsia. Le président de la République a indiqué que la réunion permettrait d’aborder plusieurs thèmes, notamment le projet de décret portant créant du conseil des régions et des districts. Dans ce contexte, il a affirmé que les régions sont définies par les gouvernorats alors que les districts seraient à définir.

Borrell : les États membres de l'UE avaient exprimé leur incompréhension face à l’accord migratoire

Les États membres de l'Union européenne avaient exprimé leur « incompréhension », face à l’empressement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de conclure un accord migratoire avec la Tunisie. C’est ce qu’a indiqué le quotidien britannique "The Guardian" dans un article publié lundi 18 septembre 2023 et citant Josep Borrell, Haut-représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Des inquiétudes qui ont été exprimées en juillet, à la fois verbalement et par écrit, avait écrit Josep Borrell dans une lettre datée du 7 septembre et dont le journal a reçu une copie.

Commission européenne : la Tunisie n’a encore reçu aucun euro de l’UE

La Commission européenne a annoncé, lundi 18 septembre 2023, qu'elle n'avait pas encore commencé à transférer des ressources financières à la Tunisie, dans le cadre du mémorandum d’entente signé à Tunis au mois de juillet dernier, qui prévoyait une aide d'une valeur de 105 millions d'euros pour améliorer la gestion de ses frontières. Selon l’agence de presse italienne Aki, la porte-parole de la Commission européenne, Anna Pisonero, a déclaré en réponse à une question posée lors d'une conférence de presse à Bruxelles que « la Tunisie n'avait pas encore reçu un seul euro » de l'Union européenne dans le cadre du MoU, soulignant que le processus de paiement « prend un certain temps », tout en notant que l'accord « ne se limite pas à la question de la migration ».