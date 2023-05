Boubaker Ben Akecha : ma mission à Mosaïque Fm prend fin

L’animateur et journaliste, Boubaker Ben Akecha, a annoncé, jeudi 25 mai 2023, qu’il ne comptait pas, pour le moment, reprendre son poste d’animateur radio chez Mosaïque FM.

Intervenant sur Diwan FM, il a expliqué, au micro de Moez Ben Gharbia, qu’il avait été chargé de la direction de la rédaction au sein de la radio pendant la détention du patron de Mosaïque FM, Noureddine Boutar, et que sa mission prenait fin en juin.

L’animateur est revenu, également, sur la libération sous caution du directeur général de la radio indiquant que le montant de la caution serait versé d’ici à demain pour que Noureddine Boutar puisse quitter la prison où il est détenu depuis une centaine de jours.

Boubaker Ben Akecha a signalé, dans ce même contexte, qu’aucune négociation n’avait été menée pour libérer le patron de Mosaïque FM et que la ligne éditoriale de la radio n’avait fait l’objet d’aucune discussion. « La politique de Kaïs Saïed n’inclut pas la négociation et nous le remercions pour ça. Nous n’avons pas changé de ligne éditoriale et on ne nous a pas demandé de le faire en contrepartie de la libération de Noureddine Boutar », a-t-il déclaré.

Le directeur général de Mosaïque FM est, rappelons-le, en détention depuis le 13 février 2023. Il a été arrêté durant la très controversée campagne d’arrestations et un mandat de dépôt a été émis contre lui le 20 février. M. Boutar fait face à des accusations de corruption alors que le rapport de la Commission d'analyses financières soutient l’absence de suspicion de malversations ou de financement étranger.

La chambre d'appel près le pôle judiciaire financier a décidé, le 24 mai 2023, sa libération sous caution. Noureddine Boutar doit verser un million de dinars pour quitter la prison. Il reste, notons-le, interdit de voyage.

N.J.