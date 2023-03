Brahim Bouderbala : Kaïs Saïed bénéficie encore d’une grande popularité

Le nouveau président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala est intervenu, mardi 14 mars 2023, sur les ondes de Diwan Fm, à la suite de sa rencontre avec le président de la République, assurant que ce dernier était satisfait du démarrage des travaux du Parlement dans de bonnes conditions. Il a ajouté qu’il était convaincu qu’il accomplira les missions qui lui sont confiées.





Brahim Bouderbala affirme que le Parlement a une fonction législative et une fonction de contrôle, notamment, dès qu’il s’agit de l’action gouvernementale. Dans ce contexte, il a considéré que les parties malveillantes qui estiment que le rôle du Parlement est tronqué étaient nostalgiques du passé et voulaient revenir à l’ancien Parlement qui bloquait les affaires sociales et économiques.





Il ajoute que le peuple a approuvé le processus du 25-Juillet et rejeté l’ancien Parlement, assurant que le président de la République bénéficie encore d’une grande popularité.













Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 14 mars 2023, le nouveau président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, à Carthage et lui a présenté ses félicitations pour son élection à la présidence de l'Assemblée.

Au cours de la réunion, de nombreux sujets ont été abordés, notamment les législations attendues par le peuple et la responsabilité des députés envers leurs électeurs, car l'élection est un mandat confié par l'électeur à celui qui le représente dans toute assemblée parlementaire, et le député doit rester responsable envers ceux qui l'ont choisi et mandaté.





