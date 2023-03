Brahim Bouderbala, Parlement, médias… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 13 mars 2023 :

Sans surprise, Brahim Bouderbala élu président du Parlement

L’ancien bâtonnier, Brahim Bouderbala, vient d’être élu, lundi 13 mars 2023, à l'issue du second tour, en tant que président du nouveau Parlement avec 83 voix en sa faveur, contre 67 voix pour Abdessalem Dahmani.

La première vice-présidente est Sawsen Mabrouk, élue avec 87 voix.

Le deuxième vice-président est Anouar Marzouk, élu avec 72 voix.

Les médias interdits d'assister à la première plénière du parlement

Les médias et journalistes seront interdits d'assister à la première plénière de la nouvelle assemblée des représentants du peuple (ARP). C'est ce que Business News a pu constater sur place. Cela a été confirmé par le correspondant de Mosaïque FM, Khalil Ameri, présent sur place. « Les médias ne pourront pas être présents lors de cette plénière. Les médias nationaux ou internationaux ont été interdits d’accès à l’hémicycle. On se limitera aux journalistes de la Télévision nationale et de l’agence Tunis Afrique presse », a-t-il ajouté dans une déclaration du 13 mars 2023.

Kaïs Saïed adresse un message aux nouveaux députés

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, plus tôt dans la journée de ce lundi 13 mars, une visite-surprise dans la délégation de Ghardimaou au gouvernorat de Jendouba. Alors qu’il inspectait la réalisation de l’hôpital régional de Ghardimaou, il a adressé un message aux députés, réunis aujourd’hui pour la plénière inaugurale du nouveau parlement, leur signifiant qu’ils pourraient « être destitués dans un an, s’ils ne tiennent pas leurs promesses ». « Les gens se cachent derrière les textes et derrière certains paragraphes dans les textes de loi. Ces textes ne sont pas divins

Kaïs Saïed en colère contre le ministère des Domaines de l’État

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, lundi 13 mars, une visite-surprise dans la délégation de Ghardimaou au gouvernorat de Jendouba, pour suivre le dossier de réalisation de l’hôpital régional de Ghardimaou, et hâter l’exécution du jugement rendu par la justice au profit des propriétaires des fonciers expropriés. Le chef de l’État a assuré que la Tunisie regorge de moyens et de possibilités et que les citoyens sont prêts à soutenir l’État d’autant plus qu’ils savent qu’il s’agit de l’intérêt général du pays.

Un député conduit en dehors de l’hémicycle par la police

Le député, Wajdi Ghaoui, élu de la circonscription El Mourouj-Farhat Hachad a été conduit en dehors du siège du parlement par la police, lundi 13 mars 2023, au cours de la première séance plénière. Badreddine Gammoudi, candidat à la présidence du Parlement a indiqué que « le député Wajdi Ghaoui a été sorti de la session plénière par des agents de sécurité, et ce, après qu’il a prêté le serment constitutionnel ».