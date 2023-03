Le candidat Echaâb à la présidence de l’ARP lâché par les siens

Imprimer

Avec seulement 21 voix, le candidat d’Echaâb à la présidence du Parlement s’est vu, ce lundi 13 mars 2023, éliminé dès le premier tour.

Beaucoup d’observateurs ont toutefois relevé une certaine incohérence dans ce résultat. Le 7 février dernier, Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du mouvement a affirmé, lors d’une conférence de presse, que son parti a remporté 31 sièges au nouveau Parlement et ajouté que des consultations sont menées en vue de former un bloc parlementaire composé de 45 députés.

C’est donc tout naturellement que des questions sont posées concernant ces élus censés en toute logique - pour 31 d’entre eux au moins - voter pour le candidat qui porte leurs « couleurs ». Au moins dix voix, en l’occurrence, manquent à l’appel.

On rappellera que la première plénière du nouveau Parlement se tient depuis 10 heures ce matin. Aucun candidat à la présidence du Parlement n’a obtenu les 50% + 1 voix du scrutin. Un deuxième tour sera, donc, organisé le soir entre les deux candidats ayant obtenu le plus de votes. Il s’agit de Brahim Bouderbala et Abdessalem Dahmani conformément aux dispositions de l'arrêté portant convocation des élus à la première plénière du nouveau parlement.

Il est aussi important de rappeler que le président de la République a balayé la notion de « blocs parlementaires » qualifiant ce qui régit et organise d’habitude le travail parlementaire de « dépassé ». Jusqu’à l’heure les contours de cette nouvelle Assemblée, les orientations des élus, le nouveau paysage qui se dessine restent flous.

M.B.Z