Ennahdha affirme ne pas reconnaître le nouveau Parlement

Le bloc d’Ennahdha de l’ARP dissoute, a publié, lundi 13 mars 2023, un communiqué de presse pour réagir à la tenue à partir de 10 heures ce matin de la première plénière de la nouvelle Assemblée.

Le bloc a dit ne pas reconnaître cette nouvelle Assemblée « dénuée de pouvoirs, issue d’un putsch, usurpatrice et illégitime qui a monopolisé les pouvoirs. Un Parlement sans légitimité issu d'élections boycottées par plus de 90 % des Tunisiens ».

Le bloc a affirmé son attachement à la Constitution de 2014 appelant toutes les voix libres et les sensibilités politiques et civiques à une lutte civile pacifique pour restaurer la légitimité à travers des élections présidentielles et législatives anticipées qui incarnent le libre arbitre du peuple tunisien et la reprise de la voie démocratique.

La plénière, rappelons-le, est présidée par le membre le plus âgé aidé par deux vice-présidents. Il s'agit des élus homme et femme les plus jeunes de l'assemblée. Ceci aura lieu jusqu'à l'élection d'un président par les élus.

Le parlement devra créer une commission permanente chargée du décompte des voix et de l’observation du déroulement du vote. Par la suite, le président de la plénière annonce l'ouverture des candidatures au poste de président de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), les réceptionne et autorise l'entame du vote.

L'élection se fera par vote à bulletin secret et en se basant sur le système de la majorité absolue. Ceci signifie que le candidat ayant obtenu plus de 50% des voix sera désigné comme président de l'ARP. Si personne n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Le gagnant sera désigné par le plus grand nombre de voix obtenues. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré vainqueur. En cas d’égalité des voix et de l’âge, le président est désigné par tirage au sort. La séance est levée suite à l'annonce du nom du vainqueur par le président de l'ARP.

Le président élu présidera la plénière lors de sa reprise. Il annoncera la création d'une commission chargée d'élaborer un règlement intérieur et l'ouverture des candidatures pour en faire partie. Une séance de vote est tenue par la suite afin de créer cette commission. L'élection a lieu par majorité absolue. Suite à l'annonce des résultats, le président déclarera la séance levée.

M.B.Z