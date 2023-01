Kaïs Saïed, Bab Mnara, initiative tripartite… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 11 janvier 2023 :





Kaïs Saïed en visite à Bab Mnara et Bab Jedid

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué une visite dans la soirée du mardi 10 janvier 2023, à Bab Mnara et Bab Jedid. Dans une vidéo publiée par la présidence de la République sur Facebook mercredi 11 janvier 2023 à 1h22, on voit le chef de l’État discuter avec quelques jeunes dans un café du quartier Bab Mnara et leur promettre de subvenir à tous leurs besoins. « Le plus important est que vous gardiez espoir », a-t-il avancé appelant les jeunes présents sur place à travailler et réaliser leurs rêves.

Initiative UGTT, LTDH et Onat : les concertations avancent

Une rencontre s’est tenue, mercredi 11 janvier 2023, au siège de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), dans le cadre de l’initiative que veulent lancer certaines organisations nationales pour le sauvetage du pays, a indiqué la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) dans un communiqué daté du même jour. Elle a réuni le secrétaire général de la centrale syndicale Noureddine Taboubi, le président de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) Hatem Mziou, le président de la LTDH Bassem Trifi et le président du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) Abderrahman Hedhili.

Kamel Feki interdit la marche du Parti destourien libre

Le gouverneur de Tunis, Kamel Fekih, a interdit la marche prévue par le Parti destourien libre (PDL) à l’occasion du 14 Janvier. C’est ce qu’a annoncé la présidente du parti Abir Moussi dans un live diffusé sur sa page Facebook, mercredi 11 Janvier 2023, expliquant que les autorités régionales ont contacté le parti pour lui communiquer la décision du gouverneur.

Covid-19 : apparition d’un nouveau sous-variant extrêmement contagieux

La Tunisie pourrait connaître une nouvelle vague épidémique du Covid-19 avec l’arrivée en Europe d’un nouveau sous-variant d’Omicron, extrêmement contagieux. Baptisé XBB.1.5, ce sous-variant a été détecté dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Italie et en France. Sa particularité est sa grande vitesse de transmission. Une personne peut contaminer jusqu’à vingt personnes à la fois, selon le virologue et membre du comité scientifique pour la lutte contre le Coronavirus, Mahjoub Aouni.

Novak Djokovic et Ons Jabeur nommés au comité exécutif de la PTPA

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur et le tennisman serbe Novak Djokovic ont été nommés au comité exécutif de l'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA). La nouvelle a été annoncée, mercredi 11 janvier 2023, sur le site web de l’Association. Fondée en 2020 par Vasek Pospisil et Novak Djokovic, la PTPA est une association des joueurs de tennis masculins et féminins. Elle représente les joueurs en simple dans le top 500 et les joueurs en double dans le top 200 des classements ATP et WTA. Son objectif est d’unifier et de mobiliser les joueurs de tennis dans une logique de transparence et d'équité dans le tennis professionnel.