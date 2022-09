Ennahdha promet des révélations sur la convocation de Ghannouchi et Laârayedh

Imprimer

Dans un communiqué émis ce soir dimanche 18 septembre 2022, le parti islamiste Ennahdha a promis de faire des révélations, demain, sur l’affaire de l’expédition de jihadistes en Syrie dans le cadre de laquelle Rached Ghannouchi et Ali Laârayedh ont été convoqués devant la justice.

En effet, le chef du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi et son vice-président Ali Laârayedh, ont été convoqués pour comparaître devant la police judiciaire, demain lundi 19 septembre 2022, dans le cadre de l’affaire de « l’expédition de djihadistes en Syrie », ont déclaré des responsables du parti à l’agence Reuters ce matin.

Dans son communiqué d’aujourd’hui, Ennahdha met en garde contre « les dérives dangereuses du pouvoir putschiste qui vise les opposants en exerçant des pressions sur eux et en fabriquant des affaires dans lesquelles il tente d’exploiter l’appareil judiciaire ».





Le parti de Rached Ghannouchi ajoute que ces pratiques « ne sont qu’une diversion de l’opinion publiques de dossiers économiques et sociaux encore plus importants et de la dégradation de ses conditions de vie ».

R.B.H