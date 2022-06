Habib Jamli : je voulais que Kaïs Saïed s’en tienne à la constitution de 2014

L’ancien prétendant malheureux à la Kasbah, Habib Jamli, est intervenu cet après-midi sur la chaîne qatarie, Al Jazeera, où il a imputé la responsabilité de la situation difficile dans laquelle se trouve la Tunisie à l’actuel président de la République, Kaïs Saïed, tout en lui donnant certains conseils.

L’Ex-désigné par le parti islamiste Ennahdha au poste de chef de gouvernement, a dans son propos expliqué qu’il est d’accord avec le « coup de force » effectué par le président de la République le 25 juillet dernier. Il a en effet déclaré : « Ce qui s’est passé le 25 juillet dernier a été une décision politique qu’il fallait prendre étant donné le très mauvais paysage politique qu’il y avait alors et qui a fini par bloquer le pays. Aujourd’hui, je me trouve en désaccord avec le président de la République car je voulais qu’il reste dans le cadre de la constitution de 2014. Et sur ce point, je lui ai présenté ma vision par écrit. Elle lui aurait permis de faire ses changements tout en s’en tenant à la constitution. Elle lui aurait permis de rester en cohérence avec le cheminement démocratique entrepris depuis 2011 ».

Pour M. Jamli, la vision qu’il a présentée au chef de l’Etat aurait pu éviter au pays la situation actuelle de « blocage », selon ses dires. Pour lui, actuellement, la seule voie encore exploitable est celle d’un dialogue national qui inclut tout le monde.

« Il faut que le chef de l’Etat accepte le débat et arrête cette confrontation frontale avec les juges et puis il faut dire que le chef de l'Etat nous a fait perdre vraiment beaucoup de temps. Une année entière !» a déclaré l’ancien secrétaire d’Etat à l’Agriculture.

Sur Al Jazeera, M. Jemli a aussi tiré sur ceux qui appellent à descendre dans la rue et sur ceux qui ont des liens douteux avec l’étranger. « Nous n’avons jusque-là pas vu de manifestation avec des centaines de milliers de personnes. C’est la preuve que le tunisien n’a pas la tête à la contestation » a-t-il en outre expliqué.

Durant l’émission, Habib Jemli a également critiqué « ces partis avides et corrompus », avant d’assurer qu’il est contre le chef de l’Etat aussi pour l’opacité de son projet.

« Il faut expliquer aux citoyens les prochaines étapes et aussi ce qui ne va pas avec la constitution de 2014 » a-t-il finalement rétorqué.

