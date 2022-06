Ahmed Néjib Chebbi à l'UGTT : unissons nos forces !

Le dirigeant du Front du Salut, Ahmed Néjib Chebbi est intervenu ce dimanche 19 juin 2022, lors de la marche de protestation contre les mesures exceptionnelles entreprises par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, pour annoncer « la victoire » du mouvement qu’il dirige contre le « putch » du président désormais « isolé », selon ses dires.

« Nous sommes sur le chemin de la victoire. Ce ne sont pas juste des mots mais des faits » a-t-il en effet déclaré. Et d’ajouter : « Nous avons été les premiers à dénoncer ce putch sur les libertés. Depuis maintenant deux mois, des voix s’élèvent contre ce pouvoir. Des milliers de juges se sont soulevés en défense des Tunisiens et de l’indépendance de la Justice. Ils front grève depuis trois semaines et certains d’entre eux entament aujourd’hui une grève de la faim ».

Dans son discours, le dirigeant du Front du Salut a notamment évoqué la grève générale faite par l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) qu’il a dit, comprendre. « Nous comprenons qu’il veuillent appliquer les accords signés avec l’Etat car le pouvoir d’achat du citoyen se dégrade. Il y a actuellement une grande crise monétaire et il faut un dialogue national général qui se penche sur ce problème afin de faire redémarrer l’économie » a aussi déclaré l’opposant politique.

« Sans dialogue national, les grèves n’aurons pas un grand impact. Nous soutenons l’UGTT car ses revendications sont légitimes et nous leur lançons à notre tour un appel : qu’ils démarrent un dialogue national et que ses dirigeants arrêtent d’attaquer les forces politiques sincères et à leur tête, le Front du Salut » a finalement assuré Néjib Chebbi avant de conclure : « Nous vous tendons aujourd’hui notre main, il faut nous unir ».

Lors de sa prise de parole, M. Chebbi a aussi déclaré avoir été émis lors d’une réunion tenue au siège d’Ennahdha « il y a deux semaines ». « J’ai assisté à une réunion au siège d’Ennahdha, entouré des photos de leurs 115 martyres ! J’ai été sidéré quand on m’a dit leur nombre ! Ces gens sont morts pour leurs idées » a-t-il tenu à souligner.

Dans la foulée de son discours prononcé devant le théâtre municipal de Tunis, Ahmed Néjib Chebbi, a assuré que la révolution de 2011 a rendu son indépendance à la Justice après des années de dictature « barbare ». « Et aujourd’hui, Kaïs Saïed veut nous retirer cet énorme acquis ! Mais il n’en sera pas ainsi car nous sommes avec les juges, nous les soutenons » a en outre assuré Néjib Chebbi.

S.A