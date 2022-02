Rencontre entre la ministre de la Justice et une délégation de la BM

La ministre de la justice, Leila Jaffel, a reçu ce mercredi 16 février 2022, une délégation de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), dans le cadre de la visite effectuée en Tunisie du 14 au 18 février.

La réunion a été l'occasion de discuter d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la législation dans le secteur bancaire et aux créances non recouvrables. Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la nécessité d’œuvrer afin d’assurer le développement du système législatif et juridique régissant le secteur de la finance et des affaires.

Les représentants de la Banque mondiale ont affirmé leur volonté de poursuivre leur soutien à l'économie tunisienne, exprimant la disposition de la banque à accompagner le ministère dans les réformes liées à la mise en place d'un système global permettant de lutter contre les défauts de paiement et à fournir une expertise dans le développement des procédures concernant la régularisation des litiges, outre le renforcement des capacités des magistrats et des experts et l'encouragement de toutes les initiatives visant à généraliser les chambres commerciales dans les juridictions ou encore, la création d'un tribunal de commerce spécialisé pour impulser l’investissement en Tunisie.

Pour sa part, la ministre de la Justice a souligné l'importance de saisir les opportunités de coopération dans tout ce qui touche aux textes juridiques et au système législatif, et de tirer profit des expériences comparées d'une manière qui serve l'intérêt de l'économie nationale et soutient l'investissement.

S.H