Tunisie : Land Cruiser séries 70 disponible à la commande chez BSB Toyota

Les Land Cruiser 76 et Land Cruiser 79 sont désormais disponibles en précommande dans les showrooms BSB Toyota Tunisie. Les deux véhicules seront commercialisés en Tunisie à partir de mi-mars 2022.

Le 4x4 Land Cruiser 76 de neuf places sera vendu à près de 225.000 dinars TTC et à environ 108.000 dinars HT pour les agences de voyage avec privilège fiscal. Le pickup 4x4 simple cabine Land Cruiser 79 de trois places sera commercialisé, quant à lui, à un prix d’environ 134.800 dinars TTC.

Le Land Cruiser séries 70 se distingue par sa robustesse, son ultra fiabilité et sa polyvalence, lui conférant une réputation de véhicule indestructible.

En effet, l’indestructible Land Cruiser ne flanche devant rien, grâce à son robuste châssis qui le dote d’une fondation solide et d’une grande maniabilité. Ses suspensions permettent une capacité de charge unique et des aptitudes tout-terrain sans précédent. La gamme de Land Cruiser Série 70 est devenue le modèle de référence des 4×4 de Toyota.

La sécurité a été toujours la préoccupation majeure du constructeur japonais : des modifications de conception et des améliorations de la sécurité ont été mises en œuvre pour améliorer le niveau de sécurité du Land Cruiser.

La série 70 du Land Cruiser de Toyota a ainsi reçu cinq étoiles de l'ANCAP (Australasian New Car Assessment Program), un organisme indépendant chargé de la sécurité des véhicules. Elle est équipée des nouveaux airbags, de prétensionneurs de ceintures de sécurité, de la direction assistée et du système antiblocage des roues (ABS).

Au menu aussi de la climatisation à réglage manuel, des modifications apportées au capot et au design des sièges ainsi que des améliorations structurelles du châssis et de l'habitacle, notamment un nouveau cadre et des rails latéraux plus épais.

Le Land Cruiser 76 dispose aussi de la fermeture centralisée, de vitre électrique et d’un pack chrome (calandre & détails).

Avec une carrosserie robuste montée sur un châssis à l'épreuve des bombes, ces véhicules sont équipés d'essieux solides extrêmement durables, de joints à rotule robustes, de bras de contrôle, de butées, de bagues et d'amortisseurs, ce qui les rend incroyablement durables et fiables.

Sous le capot, le Land Cruiser séries 70 est équipée d’un moteur diesel de 130 chevaux din (11 CV) accouplé à une boite de vitesse manuelle cinq rapports.

I.N avec communiqué