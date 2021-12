Indice du bonheur et PIB : la Tunisie en queue de classement

Qu’il s’agisse de l’indice du bonheur ou de l’indice du PIB, la Tunisie arrive en queue de classement. C’est ce que révèlent les chiffres du World Happiness Report et ceux du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Le PIB national a été estimé à 40 milliards de dollars en 2020. L’indice du bonheur est, lui, de 4.731 points. La Tunisie se place ainsi 15e en Afrique et 98e dans le monde en termes de contribution à l’économie mondiale sur la base de son PIB et 82e à l’échelle mondiale en termes d’indice du bonheur brut (88e en 2019).

Les cinq plus grands contributeurs à l’économie mondiale sont les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le pays de l’Oncle Sam se place en tête du classement avec un PIB de 22,9 trillions de dollars, l’Empire du Milieu est, lui, 2e avec un PIB de 17,9 trillions de dollars, le pays du Soleil levant se classe 3e avec 5,4 trillions de dollars, l’Allemagne 4e avec 4,5 trillions de dollars et le Royaume-Uni avec 3,3 trillions de dollars.

Pour ce qui de leur score du bonheur ; l’Allemagne arrive 7e à l’échelle mondiale, les Etats-Unis 14e, le Royaume-Uni 17e, le Japon 40e, et la Chine 52e.

N.J.