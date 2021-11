Abderraouf Betbaïeb : La Tunisie souffre d’un isolement suffocant

Le diplomate et ancien ministre-conseiller du président de la République, Abderraouf Bettaieb, a estimé que la Tunisie souffrait d’un isolement suffocant depuis les élections de 2019.

Dans une déclaration aux médias lundi 8 novembre 2021, il a évoqué les communiqués des partenaires internationaux de la Tunisie après le 25-Juillet soulignant que ce que certains ont qualifié d’ingérence étrangère constituait un ensemble d’engagements pris par la Tunisie.

Revenant sur l’initiative démocrate « Citoyens contre le coup d’Etat » dirigée par le politicien Jaouhar Ben M’barek, il a indiqué que ce mouvement visait à remettre le train sur les rails. « Ceci est une revendication tuniso-tunisienne, populaire et internationale. Nous ne pouvons vivre isolés. D’ailleurs, on s’est tourné vers le peuple pour consolider le budget de l’Etat », a-t-il avancé.

La semaine dernière, le président de la République a appelé les citoyens tunisiens à mettre la main à la poche pour renflouer les caisses vide de l’Etat.

Abderraouf Betbaïeb a affirmé que le gel des prérogatives du Parlement constituait une sortie de la voie de la légitimité. « Il aurait pu lever l’immunité des parlementaires ou encore écarter les ‘corrompus’ dont il parle, engager des poursuites contre eux, mais pas suspendre le processus démocratique », a-t-il avancé.

Le diplomate et ancien conseiller du président de la République a, notons-le, rejoint l’initiative démocrate aux côtés de Jaouhar Ben M’barek, la députée Samira Chouachi et plusieurs autres personnalités et figures nationales.

Cette initiative a dévoilé, lundi, son programme lequel repose, en particulier, sur l’organisation d’élections anticipées en plus d’un dialogue national et la formation d’un gouvernement de salut national.

N.J.