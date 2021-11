Agression d’une épouse mineure : Arrestation du mari

Une vidéo prise par une caméra de surveillance au gouvernorat de Monastir a scandalisé les Tunisiens. En effet, les images montrent une femme avec son bébé, violemment tabassée par un homme et qui avait tenté de lui arracher son nourrisson des bras.





A la suite de la polémique suscitée par cette agression, une seconde vidéo a créé un plus grand scandale. On y voit le couple marié justifiant cette agression, la jeune femme, mineure de surcroit, assure qu’il s’agit d’une simple dispute, alors que son mari reconnaît qu’il n’aurait pas dû la taper dans la rue !





Le délégué de la protection de l’enfance à Monastir, Kamel Abdellaoui est intervenu, donc, jeudi 4 novembre 2021, sur les ondes de Shems pour donner plus de détails à propos de cette affaire, assurant que le couple est bel et bien marié et que la femme est mineure. Il a ajouté que les aveux de la jeune femme témoignent qu’elle n’est pas à sa première agression et que les contradictions dans ses propos laissant présager une certaine pression excercée sur elle.





Le responsable régional a assuré que la victime a été examinée par un psychiatre, ajoutant que le nourrisson âgé de trois mois était sous contrôle médical et qu’il serait ausculté par un médecin légiste pour s’assurer de son intégrité physique. M. Abdellaoui a affirmé qu’il était possible que l’enfant ne soit pas remis à sa famille avant de s’assurer de l’environnement qui l’accueillerait, précisant que le père agresseur avait été arrêté, comme l’avait, déjà indiqué le ministère de la Femme, dans un communiqué précédent.





S.H