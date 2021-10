Le passe vaccinal divise les Tunisiens

Dans la soirée de vendredi 22 octobre 2021, le président de la République, Kaïs Saïed, a rendu obligatoire la vaccination pour les plus de dix-huit ans et ce en publiant un décret présidentiel obligeant les Tunisiens à présenter un passe vaccinal pour accéder à certains espaces publics, notamment les écoles, universités, administrations, restaurants etc…

Les fonctionnaires de l’Etat et employés des entreprises privés devront, également, présenter ce passeport. A défaut, ils verront leurs contrats de travail suspendus jusqu’à ce qu’ils se fassent vacciner.

Ce décret présidentiel a suscité plusieurs réactions. Certains y ont vu une violation des libertés individuelles. D’autres ont approuvé avançant que la réticence à la vaccination mettait en danger la vie d’autrui.

Approuvant totalement cette démarche, le membre de la commission scientifique de lutte contre le Covid-19, Samir Abdelmoumen, a écrit sur Facebook : « Ils ont 2 mois pour se rattraper sinon tant pis pour eux on ne sacrifie pas un peuple pour 4 ignorants, la liberté individuelle s'arrête lorsque une nation entière est menacée et on peut la garder chez soit à la maison, 25.000 morts c'est beaucoup trop basta ».

La militante, Naziha Rjiba, a, elle aussi, salué la décision du président de la République. « Il y a des avertissements contre une nouvelle vague. Contaminer n’est pas liberté. Et pour que tu sois libre, il faut que tu restes en vie », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

L’anesthésiste-réanimateur, Maher Abassi, a, de son côté, qualifié la décision de Kaïs Saïed de « meilleure mesure que la Tunisie ait prise contre le Coronavirus » et de « la plus appropriée compte tenue de la mentalité de ce peuple inconscient de la gravité de cette maladie et de ses répercussions sur l’économie d’un pays en faillite ». « L’obligation de vaccination est la meilleure solution », a-t-il lancé sur Facebook.

Le député démissionnaire, Mabrouk Korchid, s’est, pour sa part, fortement opposé à cette mesure l’assimilant aux campagnes de rafle pour le service militaire obligatoire. Il a, également, jugé « dangereuse », l’obligation de vaccination pour les travailleurs afin qu’ils puissent conserver leurs postes notant que cela ne s’est jamais produit nulle part dans le monde.

M. Korchid aurait-il oublié qu’en France l’obligation vaccinale et le passe sanitaire sont applicables dans plusieurs secteurs d’activité depuis le mois d’août ?

Le secrétaire général adjoint de la Centrale syndicale, l’UGTT, a, lui aussi, manifesté de la réticence à l’obligation vaccinale avançant que cela risquait de « nous transformer en robots et machines qu’on doit lubrifier afin qu’ils continuent de travailler ».

N.J.