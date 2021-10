Météo : L’INM annonce de la pluie sur le Grand Tunis

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, pour cet après-midi du lundi 4 octobre 2021, des cellules orageuses accompagnées de la pluie sur le Grand Tunis ainsi qu’au nord de Siliana et au sud de Béja et qui ont été causées par la hausse de la température et qui a atteint 35 degrés Celsius à Tunis Carthage.

Dans son bulletin, l’INM s’attend à des pluies diluviennes et dans un court laps de temps sur le nord et localement au centre, pour lundi et mardi 5 octobre 2021, avec des quantités de pluies qui seront comprises entre 20 et 40 mm, notamment dans les gouvernorats du Grand Tunis, Bizerte, Zaghouan et Nabeul, avec la possibilité de chute de grêle et de foudre dans endroits limités.

L’institut appelle à la vigilance notamment en ce qui concerne la navigation et la pêche, le vent atteignant 60 km/h près des côtes et la mer étant très agitée.

I.N