Zaned : Les renseignements ont permis une nette amélioration des performances de la Douane

Le colonel-major Haythem Zaned, porte-parole de la Douane tunisienne, est revenu jeudi 9 septembre 2021, sur les performances de la Douane, notamment en termes de lutte contre la contrebande et les crimes organisés.

Au micro de Elyes Gharbi lors de son passage à l'émission Midi Show, le colonel-major Zaned a affirmé que rien n’a changé, ou presque, en ce qui concerne les performances de la Douane en comparaison avec les années précédentes. En effet, il a indiqué qu’une stratégie a été mise en place, avec un service de renseignements efficace et des mécanismes modernes.

Ceci s’est répercuté positivement sur les performances réalisées par la Douane en juillet et août 2021, les descentes douanières visant directement les sources et réseaux de contrebande. D’ailleurs, les perquisitions ont nettement progressé en un mois, passant de 41 en juillet à 93 en août 2021.

Interrogé par l’animateur pour savoir si ces performances ont coïncidé avec les décisions du 25 juillet dernier, le porte-parole a expliqué qu’il suffit de consulter la page officielle de la Douane pour vérifier qu'elle n’a pas baissé de régime et qu’elle travaille au même rythme. Ceci dit, il a admis qu’il y a un côté moral à ne pas négliger, à travers une interaction positive avec les événements du 25 juillet et les appels du président de la République.

Et de spécifier que la Douane vise à collecter 8,5 milliards de dinars au profit de la trésorerie de l’Etat (+23% par rapport 2020) fin 2021, en taxes, impôts, amendes et ventes aux enchères de saisies.

S’agissant du devenir des saisies, Haythem Zaned a indiqué que 70% des saisies sont vendues aux enchères, une autre partie sera détruite étant non-conforme ou interdite et une dernière partie (habits, chaussures, nourritures, fournitures scolaires…) sera donnée dans un cadre social, à l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

Il a indiqué qu’en 2020, la Douane a réalisé des ventes aux enchères des saisies pour un montant de 54 millions de dinars (MD) sur un montant total de 160 MD de saisie. Des chiffres en baisse à cause de la pandémie et du confinement sanitaire, en 2019, la Douane ayant vendu aux enchères 125 MD de saisie. Pour les six premiers mois de 2021, le montant des ventes opérées a déjà atteint les 54 MD.

La Douane a aussi saisi l’équivalent de 15 MD en tabac qui ont été remis à la Régie nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) qui détruira la partie insalubre la consommation et vendra le reste. La drogue est remise aux services des stup. Les fonds saisis sont remis à la Trésorie du pays, après l’émission de jugements judicaires. Pour l’or et les bijoux, après l’émission de jugements judicaires, les saisies sont remises à la Douane, qui depuis 2018, les valorise en les transformant en lingots d’or et en les vendant à la Banque centrale de Tunisie.

I.N