Ouverture de la vaccination pour les étudiants, enseignants et le personnel universitaire

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, mercredi 8 septembre 2021, l’ouverture de la vaccination pour l’ensemble des étudiants, enseignants et personnel des établissements universitaires et ce à partir de vendredi 10 septembre.

Cette campagne se déroulera dans le Centre médical universitaire Tawhida Ben Cheikh à l’Université Tunis-El Manar. Le centre sera ouvert de 8h30 à 16h durant la semaine et de 8h30 à midi le samedi.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a ajouté que d’autres centres de vaccination seraient ouverts au fur à mesure dans d’autres gouvernorats afin de généraliser la vaccination à l’ensemble de la famille universitaire.

N.J.