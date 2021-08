L’épouse de Seïf Eddine Makhlouf dénonce le harcèlement policier

Le député islamiste radical Seïf Eddine Makhlouf a publié deux posts Facebook, tard dans la nuit, pour dénoncer le harcèlement policier subi par sa famille.

Qualifiant le discours du président de la République de fasciste, qui a pour résultante ce harcèlement, Seïf Eddine Makhlouf a déclaré que son domicile est quadrillé par la police, avec une voiture constamment stationnée devant et une autre effectuant des rondes régulières.

Il a posté également une vidéo enregistrée par son épouse dans laquelle elle dénonce le harcèlement policier. Arrêtée dans sa voiture par des policiers, on lui a confisqué ses papiers et on l’a laissé poireauter pendant une demi-heure d’après ses dires.

Elle dit qu’elle devait rentrer en urgence chez elle pour soigner sa maman malade et ramener des couches à son bébé, mais qu’elle se trouve bloquée à cause de la confiscation de ses papiers. Les agents étaient en train d’effectuer les vérifications d’usage, d’après ce qu’ils lui ont déclaré. « Nous ne sommes pas des criminels, allez arrêter les criminels ! », a-t-elle déclaré en s’adressant à Kaïs Saïed.

Où est Seïf Eddine Makhlouf pendant ce temps-là ? Quelque part dans la nature...

R.B.H.