Jeu fête des mères by Ooredoo : des parures en diamants, 10.000 DT cash et plein d’autres cadeaux

A l’occasion de la fête des mères, Ooredoo leader sur le marché des télécommunications, continue à fidéliser ses abonnés et organise un jeu sur recharge pour leur donner la chance de remporter encore une fois plein de superbes cadeaux et du CASH d’une valeur totale de 30.000 DT !

Du 27 au 29 mai 2021, les abonnés Ooredoo auront la chance de gagner un des lots du grand jeu « fête des mères by Ooredoo »

Le mécanisme du jeu est simple : il suffit de recharger 3DT ou plus durant toute la période du jeu, 5 heureux gagnants seront tirés au sort le lundi 31 mai 2021 pour remporter un des lots suivants : 2 parures en diamants, 10.000DT CASH, 1 pack électroménager et 1 pack cosmétique.

Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de gagner ! Ne ratez pas l’occasion de faire partie des gagnants

Les participants auront 10 fois plus de chances de gagner pour chaque recharge faite sur My Ooredoo.

En plus des recharges de 3dt et plus, les abonnés peuvent jouer gratuitement et remplir le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

Tout a été pensé pour « chouchouter » vos mamans. Il ne reste plus qu’à y participer !

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page FB et Instagram ! Restez connectés.