Express FM dévoile sa nouvelle identité visuelle

Express FM vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle, abordant un nouveau logo et une nouvelle charte graphique. La radio a aussi annoncé le lancement de son nouveau site Internet dans les semaines à venir, qui coïncidera avec le début de la deuxième décennie de sa création.

« Cette action s’inscrit dans une démarche de modernisation et de mise à l’ère du temps, qui tire son origine d’un processus stratégique d’élaboration partagée. Conçue par l’agence 4BRAND, la nouvelle charte graphique veut répondre à des impératifs de contemporanéité, de nouveauté, d’harmonie ainsi que de simplicité », explique le média dans un communiqué.

Et de préciser : « Imaginé dans une ligne épurée, équilibrée et sobre, le nouveau logo de radio Express FM vise à incarner dans la continuité, l’évolution de ses activités, la diversification de son offre ainsi qu’une nouvelle vision de ses missions : business, économie, politique, entrepreneuriat… De plus, la nouvelle charte graphique se donne pour vocation de préparer les nouveaux challenges à venir ».

D’après communiqué