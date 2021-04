Khalil Ghariani provoque la colère de Noureddine Taboubi !

Le membre du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Khalil Ghariani est revenu sur le différend opposant la Centrale patronale au porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, lors de son intervention jeudi 1er avril 2021 sur Mosaïque FM.

Le syndicaliste avait affirmé lors de l’instance administrative de l’Union du travail de Sousse qu’« un certain nombre d'hommes d'affaires ont délibérément violé la loi en poussant à la fermeture de leurs entreprises et au licenciement des employés pour de fausses raisons ». Des propos qui ont provoqué l’ire de l’Utica jusqu’à publier un communiqué estimant qu’ils sont « irresponsables», « mensongers » et « diabolisent les chefs d’entreprises ».





Dans une série de statuts publiés sur les réseaux sociaux, Sami Tahri n’a pas arrêté, lui, de dénoncer le communiqué émis par l’Utica et de tirer à boulets rouges sur le patronat, imputant à ce dernier la responsabilité de la dégradation de la situation sociale.









« C’est un discours schizophrène », c’est ce que khalil Ghariani a lancé en réaction aux propos du secrétaire général adjoint de l’UGTT. Il a fustigé le fait que le syndicaliste évoque les plans d’investissement, l’employabilité et la relance économique et en même temps diabolise les chefs d’entreprises.

Visiblement en colère, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, est intervenu lors de la même émission pour préciser que les déclarations de Sami Tahri « représentent la position de la Centrale syndicale » et que la réponse de l'Utica est inadmissible. « C’est vrai que certains chefs d’entreprise ont transgressé les droits des travailleurs », a-t-il soutenu confirmant les propos de Sami Tahri.

Khalil Ghariani a rétorqué en qualifiant d’ « inacceptables » les attitudes des deux dirigeants syndicalistes. Il a aussi signalé que cette question ne concerne pas Noureddine Tabboubi en l’appelant à ne pas s’en mêler.

I.M.