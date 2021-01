Renaulution, le nouveau plan stratégique du groupe Renault

A la suite de l’approbation du Conseil d'administration, Luca de Meo, CEO du groupe Renault, a présenté, le jeudi 14 janvier 2021, "Renaulution", un nouveau plan stratégique qui vise à réorienter la stratégie du groupe Renault de la course au volume à la création de valeur.

Ce plan stratégique est structuré en 3 phases lancées en parallèle :

La phase "Résurrection", qui s'étendra jusqu'en 2023, se concentrera sur le redressement de la marge et de la génération de liquidités,

La phase "Rénovation", qui se poursuivra jusqu'en 2025, verra le renouvellement et l'enrichissement des gammes, contribuant à la rentabilité des marques,

La phase "Révolution", qui démarrera en 2025, fera basculer le modèle économique du Groupe vers la technologie, l'énergie et la mobilité, faisant du Groupe Renault un précurseur dans la chaîne de valeur des nouvelles mobilités.

Le plan Renaulution permettra de restaurer la compétitivité du Groupe Renault en :

allant au-delà du plan 2022, en améliorant l'efficacité de l'ingénierie et de la production, pour réduire les coûts fixes et améliorer les coûts variables dans le monde,

tirant parti des atouts industriels actuels du Groupe et de son leadership électrique en Europe,

s'appuyant sur l'Alliance pour accroître notre force de frappe en termes de produits, d'activités et de technologies,

accélérant les services de mobilité, ceux dédiés à l'énergie et ceux relatifs aux datas,

améliorant la rentabilité via 4 business units différenciées, fondées sur des marques pleinement responsables, centrées sur les clients et les marchés.

Une nouvelle organisation mettra en œuvre ce plan : les fonctions, avec l'ingénierie au premier plan, sont responsables de la compétitivité, des coûts et du délai de mise sur le marché. Les marques pleinement responsables, gèrent leur rentabilité.

En cohérence avec cette organisation axée sur la valeur, l’entreprise ne mesurera plus ses performances au travers des parts de marché et des ventes, mais en fonction de la rentabilité, la génération de liquidités et l'efficacité des investissements.

Le groupe se fixe de nouveaux objectifs financiers :

D'ici à 2023, le groupe vise à atteindre plus de 3% de marge opérationnelle Groupe, environ 3 milliards d'euros de free cash flow2 opérationnel de l’Automobile cumulé (2021-23) et à réduire les investissements et dépenses de R&D à environ 8% du chiffre d'affaires,

D'ici à 2025, le groupe vise une marge opérationnelle Groupe d'au moins 5%, environ 6 milliards d'euros de free cash-flow opérationnel de l’Automobile cumulé (2021-25), et un ROCE en hausse d'au moins 15 points par rapport à 2019.

Le plan Renaulution assurera une rentabilité durable du groupe tout en respectant son engagement de neutralité carbone en Europe d'ici 2050.

« Le plan Renaulution consiste à orienter l'ensemble de l'entreprise du volume à la valeur. Plus qu'un redressement, il s'agit d'une transformation profonde de notre modèle d'entreprise. Nous avons établi des bases solides et saines pour nos performances. Nous avons rationalisé nos opérations, en commençant par l'ingénierie, en ajustant notre taille lorsque c'était nécessaire, en réaffectant nos ressources vers les produits et les technologies à fort potentiel. Cette efficacité accrue alimentera notre future gamme de produits : technologiques, électrifiés et compétitifs. Et cela alimentera la force de nos marques, chacune avec ses propres territoires clairs et différenciés ; responsables de leur rentabilité et de la satisfaction de leurs clients. Nous passerons d'une entreprise automobile utilisant la technologie à une entreprise technologique utilisant des voitures, dont au moins 20% des revenus proviendront des services des données et du commerce de l'énergie d’ici 2030.

Nous y arriverons progressivement, en nous appuyant sur les atouts de cette grande entreprise, sur les compétences et l’engagement de ses collaborateurs. Renaulution est un plan stratégique ‘fait maison’ que nous allons déployer et réaliser de la même façon : collectivement », a expliqué Luca de Meo, CEO du groupe Renault.

Selon ce plan, Renault incarnera la modernité et l'innovation au sein et au-delà de l'industrie automobile dans les services énergétiques, technologiques et de mobilité par exemple. Dacia restera Dacia avec une touche de fraicheur et Lada, toujours robuste et solide, continueront à proposer des produits abordables, basés sur des technologies éprouvées et destinés aux acheteurs cherchant l’achat malin, tout en allant sur le segment C.

La marque Alpine réunira, pour sa part, les voitures Alpine, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing au sein d'une nouvelle entité à part entière qui se consacrera au développement de voitures de sport exclusives et innovantes.

Mobilize sera une nouvelle entité commerciale qui vise à développer de nouvelles sources de bénéfices provenant des services de données, de mobilité et d'énergie au profit des utilisateurs de véhicules, et à générer plus de 20% des revenus du Groupe d’ici 2030. Elle permettra au Groupe Renault de se positionner plus rapidement dans le nouveau monde de la mobilité, en proposant des solutions et des services aux autres marques et partenaires extérieurs.

D’après communiqué