Souheil Alouini : Le gouvernement doit suivre les recommandations de la commission scientifique !

L’ancien président de la Commission de la santé à l'Assemblée des représentants du peuple et conseiller à l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), Souheil Alouini a été présent ce lundi 21 décembre 2020, sur le plateau de Myriam Belkadhi sur El Hiwar Ettounsi pour revenir sur les mesures sanitaires préconisées en cette période de fêtes de fin d’année en rapport avec le contexte épidémique.

Souheil Alouini a affirmé que la situation est critique, estimant que le gouvernement doit tenir compte des recommandations de la commission scientifique et interdire les rassemblements durant les fêtes de fin d’année.

« Des pays européens ont annulé les fêtes de Noël, pourtant c’est une fête religieuse sacrée pour eux. Nous devons tenir compte de la santé des Tunisiens. Je suis conscient du contexte économique et commercial, mais l’enjeu est de taille et le risque est énorme. Les fêtes se passent dans des espaces fermés et le risque de contamination et de propagation du virus est important. Mieux vaut être prudent ».

Et d’ajouter que la courbe n’a pas baissé, soulignant qu’il y a même une légère hausse des contaminations. « Je peux comprendre que la pression soit énorme, mais le gouvernement ne doit pas céder et doit préserver la santé des citoyens ».

Rappelons que la commission scientifique de lutte contre le Covid-19 qui s’est réunie aujourd’hui, a émis un certain nombre de recommandations au vu de la situation sanitaire mondiale et nationale, dont le prolongement du couvre-feu pour encore trois semaines, l’application rigoureuse du protocole sanitaire aux niveaux sectoriels, l’intensification des contrôles dans le cadre de l’interdiction des déplacements entre les régions et enfin l’interdiction de tous les rassemblements et autres fêtes de fin d’année, publiques ou privées.

S.H