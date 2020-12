Taoufik Charfeddine préside une réunion sécuritaire à la direction générale de la Garde nationale

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a présidé aujourd’hui, mardi 15 décembre 2020, une réunion sécuritaire organisée à la direction générale de la Garde nationale de l'Aouina.

Cette réunion, qui a rassemblé plusieurs gouverneurs du pays ainsi que des cadres sécuritaires centraux et régionaux, a eu pour objet d’étudier la situation sécuritaire dans le pays et les préparatifs pour la période à venir « de manière à garantir la sécurité des citoyens et des institutions », annonce un communiqué du ministère de l’Intérieur.

R.B.H