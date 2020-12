Hichem Mechichi reçu à Matignon à Paris

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, est arrivé dans la matinée de lundi 14 décembre 2020, à l’hôtel de Matignon à Paris dans le cadre d’une visite officielle en France.

Hichem Mechichi rencontre le Premier ministre français Jean Castex.

Le chef du gouvernement s’est rendu, dimanche 13 décembre 2020, en France pour une première visite officielle à l’étranger, accompagné des ministres du Tourisme et de la Culture, Habib Ammar, de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Benaouda, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti et une délégation d’hommes d’affaires sous la houlettedu président de l’Union tunisienne du commerce et de l'industrie (Utica), Samir Majoul.

N.J.