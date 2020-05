Reprise des cours du bac : mesures exceptionnelles pour ceux qui vont se déplacer entre les régions

Des mesures exceptionnelles ont été prises pour la reprise des cours des baccalauréats pour les élèves et les cadres éducatifs qui vont se déplacer entre les régions, en particulier ceux venant de zones rouges (Tunis, Manouba, Ben Arous, Ariana, Sousse, Gafsa, Sousse, Kébili, Tataouine et Médenine), a indiqué ce lundi 25 mai 2020, un communiqué conjoint des ministères de la Santé et de l’Education nationale.

Les deux ministères appellent les concernés à se diriger vers les centres régionaux de formation et de développement des compétences régionales de l’éducation, où des examens sanitaires seront réalisés le 26 mai courant aux cadres éducatifs et le 27 mai aux élèves pour vérifier qu’ils sont en bonne santé et qu’il ne sont pas des porteurs asymptomatiques du covid-19 pour qu’ils n’infectent pas d’autres personnes.

A rappeler que les élèves du baccalauréat reprennent les cours à partir du 28 mai au 23 juin 2020 pour achever le programme. Le retour des enseignants est prévu le 27 mai. Ils passeront les examens de la session principale du 8 au 15 juillet 2020 et la session de contrôle du 27 à 30 juillet 2020. Les résultats de la session principale sont prévus pour le 26 juillet 2020 et ceux du contrôle pour le 9 août 2020.

La Tunisie menacée par la pandémie du Covid-19 a entamé un confinement total le 22 mars 2020 et un confinement ciblé depuis le 4 mai courant. La deuxième phase du confinement ciblé a débuté le jour de l’Aïd, dimanche 24 mai 2020, et qui se prolongera au 4 juin prochain. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N