Cnam : la validité des cartes de soin sera prolongée

Dans un communiqué publié jeudi 30 avril 2020, la Caisse nationale d’Assurance Maladie (Cnam) a affirmé que la validité des cartes des soins sera prolongée jusqu’au 31 mai 2020 pour les cartes expirées à la date du 31 décembre 2019. Par ailleurs, les délais de dépôt des documents et demandes auprès des bureaux régionaux seront prolongés aussi jusqu’à nouvel ordre, et ce dans le cadre des procédures exceptionnelles liées au soutien de l’effort national de lutte contre le coronavirus, et afin d’assurer la continuité du traitement.

Notons que cette mesure se fait automatiquement sans obligation de renouvellement des cartes, et pour suivre leurs dossiers, les affiliés peuvent accéder au site web de la caisse : www.cnam.nat.tn ou le numéro vert 80 100 295.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 994 cas confirmés sur un total de 22.957 prélèvements, 41 décès et 305 rétablissements.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et entamera la première phase de confinement ciblé qui prendra effet lundi 04 mai.

R.A