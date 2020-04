Samir Chtourou : La plupart des médecins libéraux ont repris les consultations

Le président du Syndicat tunisien des médecins libéraux, Samir Chtourou, a affirmé, lors de son intervention ce mardi 28 avril 2020, sur Express FM, qu’une grande majorité de médecins première ligne, dont les généralistes, les pédiatres et les gynécologues, ont poursuivi leurs consultations même en période de confinement.

Il a précisé que les interventions urgentes ont continué à être pratiquées avec des mesures de sécurité drastiques dans les cabinets et les cliniques. « Les autres spécialistes commenceront à reprendre du service car les moyens de sécurité sont désormais disponibles mais toutefois pas en quantités suffisantes. Les ophtalmo, ORL et les dentistes, qui ont pour la plupart fermé leurs cabinets durant le confinement, doivent être équipés d’un matériel spécifique car lors des consultations ils doivent beaucoup s’approcher de leurs patients. Il faut aussi tester les soignants en masse, et les tests dans le privé pourraient être une solution si ce sont les ressources humaines qui manquent » a souligné Samir Chtourou.

Le président du Syndicat tunisien des médecins libéraux a indiqué que les moyens de sécurité sont insuffisants et ne permettront pas aux médecins d’accepter un grand nombre de patients, ajoutant que les citoyens, craignant la contagion, ne se rendent parfois pas chez leur praticien au point qu’il arrive que les cas se compliquent devenant même parfois très graves. « A partir de la semaine dernière, la plupart des médecins ont réouvert leur cabinets mais ce sont les patients qui n’osent pas s’y rendre par peur et cela peut leur nuire. C’est donc pour cela qu’il faut absolument mettre à la disposition des médecins des moyens de protection suffisants pour que les patients soient rassurés » a-t-il conclu.

Rappelons que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu’au 3 mai tel que annoncé. Délai qui pourrait toutefois être révisé.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 967 cas confirmés sur un total de 21.081 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 39 décès.

M.B.Z