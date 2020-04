Abdellatif Mekki préside une réunion dédiée au suivi de la situation sanitaire

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a présidé ce vendredi 10 avril 2020, une réunion dédiée à l’évaluation de la situation sanitaire générale du pays.

La réunion, qui s’est tenue en présence des directeurs généraux et responsables de l'administration centrale chargés d'évaluer la situation épidémiologique causée par le Covid-19 a examiné plusieurs dossiers liés à la poursuite de la mise en œuvre des programmes nationaux dans le domaine de la santé et l’accélération des projets programmés en plus de la gestion efficace des ressources humaines et matérielles allouées à la promotion du secteur de la santé et à l’amélioration des services fournis aux citoyens dans les différentes structures hospitalières.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643 cas en Tunisie jusqu'au 9 avril courant, sur un total de 9.570 dépistages réalisés. Environ 3.000 personnes qui étaient en contact avec des contaminés ont été placées en auto-isolement.

Le pays est en confinement général depuis le 22 mars et jusqu’au 19 avril.



M.B.Z