Covid-19 : Tarek Cherif appelle le gouvernement à prendre des mesures pour soutenir les PME

Le président de la centrale patronale de la Confédération des Entreprises Citoyennes (CONECT), Tarek Cherif a appelé, ce mardi 24 mars 2020, le gouvernement à prendre des mesures permettant le report de paiement des impôts et de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) des petites et moyennes entreprises (PME).

«Il faut soutenir les petites et moyennes entreprises qui représentent 80 % de l’économie tunisienne. Ces entreprises rencontrent des difficultés pour payer leurs impôts maintenant en raison de la crise sanitaire que traverse le pays dont personne ne peut prévoir la fin », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les petites et moyennes entreprises craignent des difficultés de visibilité et que l’Etat doit intervenir pour les rassurer et les aider à payer leurs salariés. Il a préconisé, à ce stade, de reporter les délais de paiement des impôts et réduire le taux d’intérêt tout en proposant à l’Etat de prendre un emprunt obligataire d’une durée de 5 ans pour garantir la pérennité des entreprises et préserver le tissu économique tunisien.

« On aurait dû faire plein de choses pour gagner du temps à savoir renforcer la coopération entre le secteur public et le secteur privé et instaurer les hôpitaux dans toutes les régions du pays » a-t-il fustigé en espérant que toutes ces mesures seront prises.

I.M