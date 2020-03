Covid-19 : rencontre entre Samir Majoul et Marouane Abassi

Le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul a reçu, ce lundi matin 23 mars 2020 au siège de la centrale patronale, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi.

La situation économique et sociale du pays a été au centre des discussions, et en particulier les conditions vécues par les entreprises tunisiennes à cause des répercussions de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Les deux hommes ont aussi souligné la nécessité d’unir les efforts pour soutenir les entreprises à faire face aux difficultés, à préserver leur pérennité ainsi que les emplois existants. L’accent a été mis sur le rôle de la Banque centrale de Tunisie et du secteur bancaire tunisien en général dans ce contexte particulier.

I.N