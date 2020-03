Décret relatif aux sorties pour besoins essentiels en dehors du couvre-feu

Le journal officiel de la République tunisienne a publié le décret relatif au confinement et aux sorties durant la période du confinement.

L’article 1 de ce décret 156/2020 définit les besoins essentiels des citoyens en :

- Achat de produits de base et médicaments nécessaires

- Soins médicaux

- Analyses médicales nécessaires impossibles à reporter.

L’article 2 de ce décret interdit à tous les salariés du privé et du public de quitter leur domicile sans ordre de mission, imposé par une nécessité de travail.

Les spécificités de cet ordre de mission seront définies par le ministère des Affaires sociales et par le ministre chargé de la Fonction publique et de la Lutte contre la corruption, chacun dans sa spécialité. Ces décisions seront communiquées sur les sites web de la présidence du gouvernement ou des Affaires sociales ou à travers les moyens de communication possibles.

L’article 3 autorise à titre exceptionnel les contribuables redevables d’impôts, le déplacement aux recettes des Finances pour payer leurs dus, sur la base d’un communiqué à diffuser par le ministère des Finances.

L’article 4 oblige les habitants, à travers le territoire de la République, à se soumettre aux modalités sanitaires décidées par le ministre de la Santé. Ces modalités seront communiquées sur le site web du ministère de la Santé et les moyens de communication possible.

Toutes ces dispositions sont applicables de suite, c'est-à-dire à la date du décret du dimanche 22 mars 2020.

On remarquera que certaines d’entre elles sont difficiles à appliquer et ne prennent pas en considération plusieurs nécessités, comme la question de la garde des enfants, les besoins des chiens domestiques ou encore la marche quotidienne pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et autres. Ce sera encore plus dur à appliquer quand le ciel sera ensoleillé avec un peu de chaleur.

R.B.H