L’AMT demande au ministère de la Santé d’inclure les juges dans la liste des groupes prioritaires pour le vaccin

L'Association des magistrats tunisiens (AMT), a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 11 février 2021, avoir adressé une correspondance au ministère de la Santé demandant à ce que les juges, conduisant l’un des services essentiels du pays, soient inclus dans la liste des groupes prioritaires lors de la campagne de vaccination anti Covid-19.

L’AMT a appelé les juges à s’inscrire sur la plateforme « evax » afin de rassembler la liste et de la communiquer au ministère de la Santé.

On rappelle que le ministère de la Santé avait annoncé au mois de janvier qu’une vaccination généralisée de la population n’étant pas possible dans l’immédiat, l’ordre de priorité tient compte de l’effet sur le risque des complications et de la mortalité par tranche d’âge, ainsi que sur le besoin de maintien des activités sanitaires et autres activités essentielles.

Les groupes prioritaires définis sont donc les :

Personnes dont l’âge est supérieur ou égal à 60 ans

Professionnels de santé

Professionnels des services essentiels

Personnes dont l’âge est inférieur à 60 ans avec des maladies chroniques préexistantes bien définies

M.B.Z