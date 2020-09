Suspension des activités des hôpitaux de Kairouan : la direction de la santé précise

Une information a circulée, ce mercredi 23 septembre 2020, selon laquelle l’activité de tous les hôpitaux de Kairouan a été suspendue sauf pour les urgences.

Vérification faite il n'en est rien. Contacté par BN Check, le gouverneur de Kairouan Mohamed Bourguiba a indiqué ne pas être au courant et assuré que la situation est certes difficiles vu le nombre élevé de contaminés dans le corps médical et paramédical, mais elle demeure normale.

Pour sa part, le directeur régional de la santé de Kairouan Hamdi Hadhri a catégoriquement démenti les informations circulant à ce sujet. Il a particulièrement épinglé un papier de Mosaique Fm qu’il a considéré comme mensonger.

« Nous avons fait appel à un huissier de justice pour constater les faits et les mesures nécessaires seront prises », a-t-il indiqué n’écartant pas des poursuites judiciaires. Et d’évoquer dans ce cadre la panique que pourraient générer de telles informations.

M. Hadhri a précisé en réponse aux interrogations de BN Check que le service de chirurgie est entravé, 49 agents sur les 81 recensés étant infectés du Covid-19. Ainsi, seules les chirurgies d’urgence sont prises en charge pour le moment.

Il a, en outre, formellement démenti la fermeture du laboratoire. Certes sept cas Covid-19 ont été découverts mais le laboratoire continue de fonctionner normalement. D’ailleurs, il a réalisé 53 tests PCR, dont les résultats ont été révélés la veille.

S’agissant de l’origine de la contamination au sein du service de chirurgie, le directeur a expliqué que deux médecins internes et un résident faisant la navette ensemble de Sousse en sont à l'origine et non pas un patient comme pourrait imaginer certains.

Notons que le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 12.479 cas sur un total de 208.632 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, lors du bilan annoncé, ce mercredi 23 septembre 2020. En deux jours, les 21 et 22 septembre courant, 1.219 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 5.581 tests effectués. On recense jusqu’à la date du 22 septembre à 20h 174 décès. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N