Des dégâts importants enregistrés suite aux derniers incendies

Les dégâts matériels enregistrés suite aux derniers incendies sont importants, heureusement qu’il n’y a pas eu de pertes humaines, a indiqué le colonel Moez Triaa, porte-parole de la protection civile au micro de Boubaker Ben Akecha dans l'émission Ahla Sbeh sur Mosaïque FM, ce mercredi 27 mai 2020.

Le colonel Triaa a soutenu que les pertes pouvaient être plus conséquentes s’il n’y avait pas eu une intervention efficace des agents de la protection civile qui a permis notamment de sauver l’unité de production et l’administration d’Enfidha et que l’incendie de Hafsia, qui a touché 30 commerces, de ne pas se propager aux maisons avoisinantes.

Le porte-parole recense au total 723 incendies de début mai au 20 du mois, dont certains d’une ampleur importante contre 846 incendies pour tout le mois de mai 2019.

Moez Triaa a affirmé qu’une enquête sécuritaire et judiciaire a été ouverte pour la majorité des incendies enregistrés et que les données et indices collectés par ses services sont transmis aux autorités sécuritaires qui révéleront dans les prochains jours les raisons des incendies. En réponse à une interrogation de l’animateur, il a admis que certains éléments préliminaires n’écartent pas la piste criminelle et des soupçons d’incendie volontaire, notamment dans les affaires de la locomotive de la CPG incendiée, de l’usine d’Enfidha et des friperies d’El Hafsia.

Il a évoqué les préparatifs de la protection civile pour ce qu’on appelle dans leur jargon "la saison des incendies" : un plan d’action est mis en place, avec une partie misant sur la sensibilisation des agriculteurs et habitants des forêts et le renforcement des moyens matériels et humains pour écourter les délais d’intervention.

I.N